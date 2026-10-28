Трамп утверждает, что "в ближайшее время" состоится встреча Зеленского и Путина

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что в ближайшее время должна состояться встреча между украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время общения с СМИ, сообщает официальный аккаунт Белого дома Rapid Response в X, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил о "значительном прогрессе" в ситуации с российско-украинской войной.

"В ближайшее время состоится встреча, и я думаю, что будет достигнут значительный прогресс", – сказал он.

После этого у Трампа уточнили, между кем состоится встреча.

"С президентом Путиным и президентом Зеленским. И я думаю, что будет достигнут значительный прогресс", – ответил он.

Как известно, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

А СМИ писали, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии глава Кремля почти всё время рассказывал об "исторических первопричинах конфликта" с Украиной.