Демонстранти освистали прем'єра Словаччини Фіцо у Празі

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав столицю Чехії Прагу – його зустріли демонстранти свистом і протестами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Роберт Фіцо з чеським прем’єр-міністром Андреєм Бабішем відкрили пам’ятник чесько-словацькій дружбі, до 108-ї річниці утворення Чехословаччини. Однак урочисту подію супроводжували протести. Фіцо та Бабіша освистали демонстранти, які зібралися перед будівлею уряду.

Протестувальники освистали не лише Бабіша та Фіцу, а й чеського міністра закордонних справ Петра Мацинку та словацького міністра закордонних справ Юрая Бланара, який 27 жовтня провів переговори з російським міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим у Москві.

На адресу словацького прем’єр-міністра натовп вигукував: "Забирайся до Росії!".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар прибув до Москви на засідання російсько-словацької міжурядової комісії та зустрівся з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.

Як повідомляла "Європейська правда", Словаччина та Росія відновили засідання міжурядової комісії, що були зупинені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.