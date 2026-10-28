"Убирайся в Россию": демонстранты освистали премьер-министра Словакии Фицо в Праге

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил столицу Чехии Прагу – его встретили демонстранты свистом и протестами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Роберт Фицо вместе с чешским премьер-министром Андреем Бабишем открыли памятник чешско-словацкой дружбе, приуроченный к 108-й годовщине образования Чехословакии. Однако торжественное событие сопровождалось протестами. Фицо и Бабиша освистали демонстранты, собравшиеся перед зданием правительства.

Протестующие освистали не только Бабиша и Фицо, но и чешского министра иностранных дел Петра Мацинку, а также словацкого министра иностранных дел Юрая Бланара, который 26 октября провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве.

В адрес словацкого премьер-министра толпа выкрикивала: "Убирайся в Россию!".

Напомним, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар прибыл в Москву на заседание российско-словацкой межправительственной комиссии и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщала "Европейская правда", Словакия и Россия возобновили заседания межправительственной комиссии, которые были приостановлены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.