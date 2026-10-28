Сенат Франції ухвалив законопроєкт, що передбачає до 10 тис. євро штрафу за збитки на протестах

Верхня палата французького парламенту ухвалила законопроєкт, який покладає на учасників протестів фінансову відповідальність за збитки, заподіяні під час вуличних демонстрацій.

Про це повідомляє France24, інформує "Європейська правда".

Законопроєкт розробили у відповідь на заворушення, що сталися після перемоги футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" над "Арсеналом" у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА у травні. Однак він набув додаткового значення після того, як протести 17 жовтня завершилися одними з найжорстокіших за останні роки заворушень у Франції, під час яких тисячі підприємств по всій країні зазнали пошкоджень та грабежів.

Сенат ухвалив розширену версію законопроєкту 229 голосами проти 105 за підтримки альянсу правих і центристів, який має більшість.

Згідно із законопроєктом, протестувальникам можуть наказати сплатити до 10 000 євро за збитки, заподіяні під час вуличних демонстрацій.

Соціальні виплати та допомога на житло також можуть бути конфісковані для покриття вартості збитків відповідно до цієї схеми – це положення викликало різку критику з боку лівих партій та правозахисних організацій.

Також критики документа стверджують, що люди, які не брали участі у вандалізмі, все одно можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо їх визнають пов’язаними з винуватцями.

Наразі законопроєкт направили до Національних зборів, де представлені різні політичні сили Франції, для обговорення та голосування.

Нагадаємо, всупереч новим рішенням у сфері освіти Франції, молодіжна міжпрофспілкова група закликала до продовження масових протестів.

А на суботу, 31 жовтня, організатори руху "жовті жилети" закликали до нових демонстрацій.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції