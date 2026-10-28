Сенат Франции одобрил законопроект, предусматривающий штраф до 10 тыс. евро за ущерб во время протестов

Верхняя палата французского парламента приняла законопроект, который возлагает на участников протестов финансовую ответственность за ущерб, причиненный во время уличных демонстраций.

Об этом сообщает France24, передает "Европейская правда".

Законопроект был разработан в ответ на беспорядки, произошедшие после победы команды "Пари Сен-Жермен" над командой "Арсенал" в финале Лиги чемпионов УЕФА в мае. Однако он приобрел дополнительное значение после того, как протесты 17 октября завершились одними из самых жестоких за последние годы беспорядков во Франции, в ходе которых тысячи предприятий по всей стране подверглись повреждениям и грабежам.

Сенат принял расширенную версию законопроекта 229 голосами против 105 при поддержке альянса правых и центристов, имеющего большинство.

Согласно законопроекту, протестующим могут предписать выплатить до 10 000 евро за ущерб, причиненный во время уличных демонстраций.

Социальные выплаты и жилищная помощь также могут быть конфискованы для покрытия ущерба в соответствии с этой схемой – это положение вызвало резкую критику со стороны левых партий и правозащитных организаций.

Кроме того, критики документа утверждают, что люди, не участвовавшие в актах вандализма, всё равно могут быть привлечены к ответственности, если их признают связанными с виновными.

В настоящее время законопроект направлен в Национальное собрание, где представлены различные политические силы Франции, для обсуждения и голосования.

Напомним, вопреки новым решениям в сфере образования Франции, молодежная межпрофсоюзная группа призвала к продолжению массовых протестов.

А на субботу, 31 октября, организаторы движения "желтые жилеты" призвали к новым демонстрациям.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции