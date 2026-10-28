У Сербії біля посольства Ізраїлю стався напад із ножами

У Белграді невідомий із двома ножами напав на поліцейського, який охороняв посольство Ізраїлю.

Про це повідомляє AP із посиланням на міністра внутрішніх справ Сербії Івіцу Дачича, передає "Європейська правда".

Інцидент стався в середу, 28 жовтня, невдовзі після опівночі поблизу ізраїльського дипломатичного представництва в Белграді.

За словами Дачича, напад скоїв неповнолітній, особу якого наразі не встановлено. Озброєний двома ножами підліток атакував співробітника жандармерії, вигукуючи "Аллаху Акбар".

Поліцейський застосував зброю для самооборони та смертельно поранив нападника. Сам правоохоронець зазнав легких травм.

Міністр внутрішніх справ заявив, що сербські спецслужби раніше стежили за підозрюваним, оскільки він, імовірно, підтримував терористичне угруповання "Ісламська держава".

За словами Дачича, на своїй сторінці в Instagram нападник публікував зображення чорного прапора, який використовують прихильники цього угруповання.

Після інциденту сербська влада оголосила найвищий рівень терористичної загрози та посилила поліцейську охорону стратегічно важливих об'єктів.

Варто зауважити, що цими днями в Ізраїлі проходять парламентські вибори, у яких беруть участь опозиційний блок на чолі з колишнім керівником Генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкотом та коаліція чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Напади біля посольства Ізраїлю в Белграді траплялись і раніше. У червні 2024 року нападник поранив із арбалета сербського поліцейського.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Сербія спільно з Ізраїлем вироблятиме бойові дрони на тлі прагнень зміцнити свої збройні сили та наростити виробництво зброї.