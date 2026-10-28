В Сербии возле посольства Израиля произошло нападение с применением ножей

В Белграде неизвестный с двумя ножами напал на полицейского, охранявшего посольство Израиля.

Об этом сообщает AP со ссылкой на министра внутренних дел Сербии Ивицу Дачича, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в среду, 28 октября, вскоре после полуночи возле израильского дипломатического представительства в Белграде.

По словам Дачича, нападение совершил несовершеннолетний, личность которого пока не установлена. Вооруженный двумя ножами подросток атаковал сотрудника жандармерии, выкрикивая "Аллаху Акбар".

Полицейский применил оружие в целях самообороны и смертельно ранил нападавшего. Сам правоохранитель получил легкие травмы.

Министр внутренних дел заявил, что сербские спецслужбы ранее следили за подозреваемым, поскольку он, предположительно, поддерживал террористическую группировку "Исламское государство".

По словам Дачича, на своей странице в Instagram нападавший публиковал изображение черного флага, который используют сторонники этой группировки.

После инцидента сербские власти объявили наивысший уровень террористической угрозы и усилили полицейскую охрану стратегически важных объектов.

Стоит отметить, что в эти дни в Израиле проходят парламентские выборы, в которых участвуют оппозиционный блок во главе с бывшим начальником Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкотом и коалиция действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.