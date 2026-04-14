Сербія спільно з Ізраїлем вироблятиме бойові дрони на тлі прагнень зміцнити свої збройні сили та наростити виробництво зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив сербський президент Александар Вучич, якого цитує The Guardian.

Як зазначив Вучич, "у нас будуть найкращі дрони в цій частині світу".

Він додав, що дрони коштуватимуть недешево, але будуть надзвичайно ефективними у знищенні бронетехніки.

Вучич не уточнив подробиці майбутнього виробництва.

"Ми не вміємо виробляти дрони так, як це робить Ізраїль. Я пишаюся цим (планом), ми будемо робити це разом, це буде навпіл, 50 на 50", – сказав він.

Нещодавно ЗМІ писали, що Сербія потенційно може залишитися без 1,5 млрд євро європейського фінансування через погіршення ситуації з демократією і близькі зв’язки з Москвою.

