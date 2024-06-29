У Белграді біля посольства Ізраїлю поранили поліцейського з арбалета, влада каже про теракт

В Белграді у суботу, 29 червня, нападник поранив із арбалета сербського поліцейського, це сталось поруч із посольством Ізраїлю.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Сербії, пише "Європейська правда" з посиланням на PTC.

Нападник вистрілив в офіцера, влучивши йому в шию. Поліцейський у відповідь вистрелив у нападника і за пів години той помер.

За словами глави МВС Івіци Дачича, офіцер "застосував зброю з метою самозахисту і вистрілив у нападника, який помер від отриманих поранень".

Реклама:

Поліцейський був при свідомості, коли його доставили до головної лікарні швидкої допомоги Белграда. Йому провели операцію з видалення стріли з шиї. Він перебуває у реанімації.

Особу нападника встановлюють, обставини нападу і можливі мотиви розслідують. Але Івіца Дачич вже назвав напад терористичним актом, спрямованим як проти держави Сербія, так і проти членів поліції.

За його словами, підозрюють, що за цим стоїть ваххабітський рух. Він також повідомив, що ще кілька людей були затримані в якості запобіжного заходу біля приміщень поліції.

Напад стався у будівлі поліції біля посольства. Нападник кілька разів підходив до будівлі, аби щось запитати, а потім зрештою вистрелив.

В якості запобіжного заходу в Белграді посилено заходи безпеки.

Сербія підтримує тісні відносини з Ізраїлем на тлі його військової операції в Газі.

Нагадаємо, у Німеччині хочуть полегшити депортацію іноземців, які прославляють тероризм.





