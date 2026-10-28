Нидерланды выделят 10 млн евро на инициативу "Промышленный Рамштайн" для Украины

Министр внешней торговли и сотрудничества в сфере развития Сьерд Сьердсма 28 октября посетит Киев, где встретится с представителями украинских властей и нидерландскими компаниями, работающими в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.

В частности, министр Сьерд Сьердсма и министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко подпишут меморандум о намерении Нидерландов внести в президентскую инициативу "Индустриальный Рамштайн" 10 млн евро. Помощь будет заключаться, в частности, в поставках нидерландской техники, оборудования и других товаров для украинских производственных предприятий.

"Поддержка восстановления и реконструкции не может ждать прекращения огня, Украина нуждается в нас именно сейчас. Не только в военном, но и в социальном и экономическом плане. Какими бы успешными ни были действия на поле боя, энергетические системы, больницы и производство продуктов питания должны продолжать функционировать. Правительства не могут справиться с этим самостоятельно, поэтому роль предприятий является решающей", – сказал Сьердсма.

"Индустриальный „Рамштайн" – это международная инициатива и коалиция партнеров, направленная на восстановление, модернизацию и защиту украинской промышленности и производственных предприятий, пострадавших от российской агрессии.

Также правительство Нидерландов выделяет средства для оказания помощи компаниям, работающим на украинском рынке. В частности, 136 млн евро будут направлены, среди прочего, на Ukraine Partnership Facility.

Кроме того, правительство расширяет программу страхования экспортных кредитов, чтобы снизить финансовые риски для предприятий, желающих экспортировать товары в Украину. Так, дополнительно будет выделено 19,5 млн евро в дополнение к существующей программе на сумму 60 млн евро.

Эти средства входят в пакет помощи в размере 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года.

Напомним, 28 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Нидерланды, где встретится с представителями правительства и королем.