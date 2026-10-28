Катастрофа потягів в Іспанії: кількість загиблих сягнула щонайменше 30

Щонайменше 30 осіб загинули в результаті зіткнення двох поїздів, що сталося у середу вранці неподалік від іспанського міста Урда в провінції Толедо.

Про це повідомила Естер Паділья, речниця уряду автономної області Кастилія-Ла-Манча, у своєму виступі на регіональному телебаченні, передає "Європейська правда" з посиланням на агенцію EFE.

Речниця попередила, що ця цифра "може зрости", хоча вона не назвала точну кількість поранених, оскільки пожежники продовжують працювати в цьому районі.

фото EFE/Ismael Herrero

За інформацією джерел іспанських медіа, пожежники завершують роботи з вилучення тіл.

У середу о 9:15 уряд Кастилії-Ла-Манчі ввів у дію Територіальний план надзвичайних ситуацій (Platecam) на рівні "Надзвичайна ситуація, оперативна фаза 1" у Толедо, відкрив пункт допомоги в Урді для постраждалих, а також задіяв кілька медичних вертольотів, дві машини інтенсивної терапії та лікарні в Толедо й Алькасар-де-Сан-Хуан (Сьюдад-Реаль).

Раніше стало відомо, що в Іспанії зіштовхнулися два швидкісні потяги, що призвело до призупинення руху на лінії, яка з’єднує Мадрид із південним регіоном Андалусія, та багатьох загиблих. Спершу повідомлялося про щонайменше 10 загиблих.

Паділья повідомила, що йшлося про поїзд Iryo, в якому подорожували 147 пасажирів, включаючи немовля, та поїзд AVE, що перевозив 397 пасажирів.

Нагадаємо, у січні в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку.

Внаслідок цього загинули 45 людей.