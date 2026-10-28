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В Іспанії зіштовхнулися два швидкісні потяги: щонайменше 10 загиблих

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Новини — Середа, 28 жовтня 2026, 11:18 — Уляна Кричковська-Богданова

В Іспанії зіштовхнулися два швидкісні потяги, що призвело до призупинення руху на лінії, яка з’єднує Мадрид із південним регіоном Андалусія, та багатьох загиблих.

Про це повідомив у середу, 28 жовтня, залізничний оператор Adif, передає Reuters, пише "Європейська правда".

За словами речника уряду регіону Кастілья-Ла-Манча, потяги компаній Renfe та Iryo зіштовхнулися після 09:00. Внаслідок інциденту два вагони Iryo зійшли з рейок.

Речник зазначив, що наразі причина аварії та кількість постраждалих ще встановлюються. Водночас за даними уряду, які наводить видання El Pais, загинули щонайменше 10 людей. І кількість жертв може зрости.

 
фото: l'ACN / ACN 

"Рух на швидкісній залізничній лінії Мадрид – Андалусія було призупинено внаслідок зіткнення двох поїздів, один із яких врізався в задню частину іншого", – повідомив своєю чергою залізничний оператор.

 
фото: Europa Press

Мер міста Урда Мануель Галан заявив, що служби екстреної допомоги попросили його підготувати спортивний зал для розміщення постраждалих.

Тим часом у соцмережах ширяться кадри з ймовірного місця подій.

Нагадаємо, у січні в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку. 

Внаслідок цього загинули 45 людей.

Розслідування зіткнення поїздів вказувало на наявність тріщин у рейках, що могло призвести катастрофи. 

В лютому прем’єр-міністр Педро Санчес заявив, що попри дві масштабні смертельні катастрофи залізнична система країни є безпечною.

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Іспанія інциденти
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