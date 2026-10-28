Катастрофа поездов в Испании: число погибших достигло минимум 30

Как минимум 30 человек погибли в результате столкновения двух поездов, произошедшего в среду утром неподалеку от испанского города Урда в провинции Толедо.

Об этом сообщила Эстер Падилья, пресс-секретарь правительства автономной области Кастилия-Ла-Манча, в своем выступлении на региональном телевидении, передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство EFE.

Пресс-секретарь предупредила, что эта цифра "может увеличиться", хотя не назвала точное количество раненых, поскольку пожарные продолжают работать в этом районе.

фото EFE/Ismael Herrero

По информации источников в испанских СМИ, пожарные завершают работы по извлечению тел.

В среду в 9:15 правительство Кастилии-Ла-Манчи ввело в действие Территориальный план чрезвычайных ситуаций (Platecam) на уровне "Чрезвычайная ситуация, оперативная фаза 1" в Толедо, открыло пункт помощи в Урде для пострадавших, а также задействовало несколько медицинских вертолетов, две машины интенсивной терапии и больницы в Толедо и Алькасар-де-Сан-Хуан (Сьюдад-Реаль).

Ранее стало известно, что в Испании столкнулись два скоростных поезда, что привело к приостановке движения на линии, соединяющей Мадрид с южным регионом Андалусия, и к многочисленным жертвам. Сначала сообщалось по меньшей мере о 10 погибших.

Падилья сообщила, что речь шла о поезде Iryo, в котором находились 147 пассажиров, включая младенца, и поезде AVE, перевозившем 397 пассажиров.

Напомним, в январе в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении.

В результате погибли 45 человек.