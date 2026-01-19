У залізничній катастрофі в Іспанії загинули понад два десятки людей

Щонайменше 21 людина загинула в результаті сходження з рейок двох швидкісних поїздів у місті Адамус іспанської провінції Кордова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

21 людина загинула, 24 отримали важкі травми – такий підсумок зіткнення близько 19:40 вечора неділі двох швидкісних поїздів у місті Адамус, в провінції Кордова, за 37 кілометрів на північний схід від андалузького міста.

За попередньою інформацією, поїзд Iryo 6189, який виїхав з Малаги о 18:40 в напрямку Мадрид-Пуерта-де-Аточа, зійшов з рейок на в'їзді до колії 1 станції Адамус, виїхавши на сусідню колію, приблизно о 19:38.

Саме в цей момент в південному напрямку рухався інший поїзд далекого прямування та високої швидкості, належний Renfe, Alvia 2384, який прямував у зворотному напрямку: від Пуерта-де-Аточа до Уельви, рухаючись по колії, на яку виїхав Iryo, з яким він зіткнувся з великою силою.

Швидкість, з якою рухалися обидва поїзди, невідома, але припускають, що вона не була максимальною, що дозволило уникнути катастрофи з ще більш непередбачуваними наслідками, враховуючи, що в поїзді Iryo подорожувало щонайменше 317 осіб. Найбільше постраждали вагони № 6, 7 і 8. Alvia зіткнувся з ними лоб в лоб. Машиніст цього поїзда Alvia є одним із загиблих в аварії.

В обох потягах подорожували 484 пасажири.

Перші повідомлення вказували на складну ситуацію з ліквідацією наслідків аварії, що давало підстави припустити велику кількість жертв. Служба 061 розгорнула масштабну операцію з п'ятьма мобільними реанімаційними бригадами, транспортним засобом для логістичної підтримки та чотирма бригадами невідкладної медичної допомоги. Крім того, на місці було розгорнуто польовий госпіталь.

Головний відповідальний за залізничну інфраструктуру Іспанії, міністр транспорту та сталого розвитку мобільності Оскар Пуенте, оголосив, що вирушає на станцію Аточа, щоб звідти стежити за ходом рятувальних операцій у центрі надзвичайних ситуацій Renfe.

Після півночі Пуенте провів пресконференцію на вокзалі Аточа, де підтвердив, що аварія сталася на прямій ділянці колії, яка була оновлена в травні. "Дуже дивна аварія", – сказав міністр, посилаючись на свідчення експертів і технічних фахівців Adif, з якими він зустрівся.

Прем'єр-міністр Педро Санчес також повідомив, що уряд співпрацює з компетентними органами та службами екстреної допомоги, щоб надати допомогу пасажирам двох поїздів, що зійшли з рейок.

"Уряд співпрацює з іншими компетентними органами та службами екстреної допомоги, щоб надати допомогу пасажирам", – заявив Санчес у соціальній мережі X у повідомленні, в якому запевнив, що "дуже уважно стежить" за аварією.

Рух швидкісних поїздів між Мадридом і Андалусією призупинено.

На початку жовтня у районі словацького міста Рожнява зіштовхнулися два експреси, внаслідок чого постраждали 69 людей.

27 жовтня у Чехії пасажирський поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою між містами Белчіце та Брезніце, внаслідок чого шестеро людей зазнали поранень.

А на початку листопада в англійському графстві Камбрія повідомили про серйозний транспортний інцидент після того, як зійшов з рейок потяг, який прямував з Глазго до Лондона.