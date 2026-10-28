Потураєв очолив Парламентську асамблею ОБСЄ

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв став виконувачем обов'язків президента Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Про це Потураєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Микита Потураєв зазначив, що вперше українець очолить таку важливу міжнародну інституцію.

"Від сьогодні я з великою честю й усвідомленням величезної відповідальності обіймаю посаду президента Парламентської асамблеї ОБСЄ. Вперше в історії незалежної України її представник очолить одну з найважливіших міжнародних парламентських інституцій", – сказав Потураєв.

Також Потураєв висловив вдячність членам української делегації в Асамблеї. А ще – президенту України, голові Верховної Ради, "які завжди з повагою ставилися до парламентського виміру ОБСЄ й особисто брали участь у засіданнях Асамблеї".

До цього Потураєв був головою української делегації та віцепрезидентом ПА ОБСЄ. Він став в.о. президента Асамблеї замість Пере Жоана Понса, який перейшов у публічну службу в Іспанії, повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин. Микита Потураєв зайняв цю посаду як віцепрезидент з найдовшим стажем у керівництва в ПА ОБСЄ. Наступні вибори можливі в липні 2027 року, то ж Потураєв керуватиме ПА ОБСЄ щонайменше пів року.

Раніше суддя Європейського суду з прав людини, українець Микола Гнатовський був обраний головою секції (Section President) інституції.

Також Україну обрали членом Ради ООН з прав людини на наступний термін на 2027–2029 роки.