Україну обрали до Ради ООН з прав людини на 2027–2029 роки

Україну обрали членом Ради ООН з прав людини на наступний термін 2027–2029 роки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на його акаунті в Х.

Кандидатуру України підтримали як члена ради на наступні три роки.

"Я дякую всім державам-членам ООН, які підтримали кандидатуру України. Україна приєднується до Ради, продовжуючи захищати свій народ і свою суверенність від агресії Росії, яка призвела до серйозних порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права", – написав Сибіга.

Як член Ради ООН, за словами глави МЗС, Україна надаватиме пріоритет притягненню до відповідальності за порушення, які вчиняє Росія, підтримуватиме міжнародні механізми для їх документування та розслідування, виступатиме за захист полонених військовополонених. А також – продовжуватиме зусилля, спрямовані на повернення депортованих і насильно переселених українських дітей.

"Спираючись на власний досвід, ми працюватимемо з партнерами, щоб посилити притягнення до відповідальності, захищати людську гідність, зміцнювати міжнародну архітектуру прав людини та протидіяти новим викликам для прав людини у всьому світі", – додав Андрій Сибіга.

Як повідомив постійний представник України в ООН Андрій Мельник, за Україну віддали 162 голоси.

Членство в Раді ООН з прав людини триває три роки, потім держави обирають знову на новий термін. Україна була членом Ради ООН чотири терміни: 2006-2008, 2008-2011, 2018-2020 і 2021-2023 роки.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп видав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що українець Микола Гнатовський став головою секції європейського суду з прав людини.