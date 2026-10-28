Потураев возглавил Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев стал и. о. президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Об этом Потураев сообщил на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Никита Потураев отметил, что впервые украинец возглавит столь важную международную организацию.

"С сегодняшнего дня я с большой честью и осознанием огромной ответственности занимаю должность президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Впервые в истории независимой Украины ее представитель возглавит одну из важнейших международных парламентских институций", – сказал Потураев.

Также Потураев выразил благодарность членам украинской делегации в Ассамблее. А еще – президенту Украины, председателю Верховной Рады, "которые всегда с уважением относились к парламентскому измерению ОБСЕ и лично принимали участие в заседаниях Ассамблеи".

До этого Потураев был главой украинской делегации и вице-президентом ПА ОБСЕ. Он стал и.о. президента Ассамблеи вместо Пере Жоана Понса, который перешел на государственную службу в Испании, сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин. Никита Потураев занял эту должность как вице-президент с самым длительным стажем в руководстве ПА ОБСЕ. Следующие выборы могут состояться в июле 2027 года, поэтому Потураев будет возглавлять ПА ОБСЕ не менее полугода.

Ранее судья Европейского суда по правам человека, украинец Николай Гнатовский был избран председателем секции (Section President) этой организации.

Также Украина была избрана членом Совета ООН по правам человека на следующий срок – 2027–2029 годы.