У Польщі на навчаннях відпрацювали сценарій удару дрона біля кордону з Україною

У вівторок, 27 жовтня, на залізничному прикордонному переході в польській Медиці біля кордону з Україною відбулися рятувальні навчання "МЕДИКА 2026".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Przemysl Nasze Miasto.

Навчання "МЕДИКА 2026" відбулися на території залізничного прикордонного переходу в Медиці.

Їхній сценарій був пов’язаний із загрозами у зв’язку з війною в Україні, і передбачав виникнення масової надзвичайної ситуації під час чергової хвилі біженців, що прибувають до Польщі.

фото PAP

Згідно зі сценарієм навчань, на підставі розпорядження воєводи на польсько-українському кордоні знову запускаються медичні пункти. Вони мають забезпечувати допомогу особам, які перетинають кордон. Один із таких пунктів діє біля залізничного вокзалу в Медиці, де надається медична допомога мандрівникам, які прибувають поїздами з України.

фото PAP

Під час навчань було змодельовано удар російського дрона або ракети в район перону. У цей час на місці перебував поїзд та близько 100 осіб. Сценарій нагадував трагічний ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську в Україні.

Метою навчань "МЕДИКА 2026" було перевірка та вдосконалення взаємодії служб на воєводському та транскордонному рівнях. Такі заходи дають змогу відпрацювати процедури на випадок події, під час якої одночасно допомоги потребує багато людей.

фото PAP

У навчаннях брали участь, зокрема, підрозділи Державної служби медичного порятунку, Державної пожежної охорони, поліції, Прикордонної служби та Служби охорони залізниць. До заходів також були залучені підрозділи Добровільної пожежної охорони та інші суб’єкти, що підтримують рятувальну операцію.

Симуляція в Медиці дала змогу відпрацювати процедури оповіщення служб, медичне сортування, організацію допомоги на місці події та підготовку постраждалих до транспортування до лікарень. Важливим елементом також стала перевірка взаємодії польських рятувальників з українською медично-евакуаційною бригадою.

Навчання організувала Воєводська станція швидкої медичної допомоги у Перемишлі, а співорганізатором виступив маршалок Підкарпатського воєводства.

Як повідомлялося, з 26 жовтня по 8 листопада багатонаціональна бригада НАТО в Латвії проводить досі наймасштабніші військові навчання з розгортання сил Resolute Reforger 2026.

Раніше повідомлялось, що військово-повітряні сили Франції та Великої Британії вперше провели спільні ядерні навчання.