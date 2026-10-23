Франція і Британія вперше провели спільні ядерні навчання

Військово-повітряні сили Франції та Великої Британії вперше провели спільні ядерні навчання, що стало новим етапом у стратегічному зближенні двох європейських ядерних держав.

Про це повідомила міністерка оборони Франції Катрін Вотрен в X, пише "Європейська правда".

За словами очільниці Міноборони Франції, французькі та британські винищувачі вперше виконали спільні навчання.

"Вперше винищувачі Typhoon з Королівських військово-повітряних сил Великої Британії приєдналися до винищувачів Rafale з Повітряно-космічних сил Франції для участі в навчаннях, організованих стратегічними повітряними силами ядерного авіаційного компонента. Це вирішальний етап у співпраці в галузі оборони Франції та Великої Британії, що демонструє координацію та відданість двох європейських ядерних держав справі безпеки Європи та надійного стримування", – написала Вотрен.

Злетівши з авіабази Сен-Дізьє на північному сході Франції, французькі літаки супроводжували британські винищувачі під час імітації ядерного удару у рамках навчань під назвою Rummy, повідомило Міноборони.

"У світі, що стає дедалі небезпечнішим, наші супротивники не повинні мати жодних сумнівів: Велика Британія та Франція солідарні у своїй відданості європейській безпеці та підтримці стримування, яке допомагало зберігати мир протягом поколінь", – заявив міністр оборони Британії Вес Стрітінг, якого цитує Reuters.

Нортвудська угода, підписана 10 липня 2025 року Францією та Великою Британією, є оперативною основою цієї ядерної співпраці. Цей договір передбачає стратегічну та доктринальну координацію між єдиними ядерними державами Європи для протидії новим загрозам на континенті. При цьому зберігається незалежність та повний суверенітет командування кожної країни.

У березні президент Франції Емманюелем Макрон представив нову ядерну концепцію, яка має на меті посилити європейський вимір французького ядерного стримування в умовах еволюції стратегічних загроз.

Ця ініціатива ґрунтується на основному принципі: розширити співпрацю з європейськими партнерами, не ставлячи під сумнів національний суверенітет. Близько десяти європейських країн приєдналися до цієї ініціативи щодо розширеного стримування або висловили до неї зацікавленість. Серед них, зокрема, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція, Данія, Норвегія та Фінляндія.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше підкреслював, що потенційна європейська "ядерна парасолька" має бути доповненням до наявного ядерного щита США.

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