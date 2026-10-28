В Польше в ходе учений отработали сценарий удара дрона у границы с Украиной

Во вторник, 27 октября, на железнодорожном пограничном переходе в польской Медыке у границы с Украиной прошли спасательные учения "МЕДЫКА 2026".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Przemysl Nasze Miasto.

Учения "МЕДЫКА 2026" прошли на территории железнодорожного пограничного перехода в Медыке.

Их сценарий был связан с угрозами, связанными с войной в Украине, и предполагал возникновение массовой чрезвычайной ситуации во время очередной волны беженцев, прибывающих в Польшу.

фото PAP

Согласно сценарию учений, на основании распоряжения воеводы на польско-украинской границе вновь запускаются медицинские пункты. Они должны обеспечивать помощь лицам, пересекающим границу. Один из таких пунктов действует возле железнодорожного вокзала в Медыке, где оказывается медицинская помощь путешественникам, прибывающим на поездах из Украины.

фото PAP

В ходе учений был смоделирован удар российского дрона или ракеты по району перрона. В это время на месте находился поезд и около 100 человек. Сценарий напоминал трагический ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Украине.

Целью учений "МЕДЫКА 2026" была проверка и совершенствование взаимодействия служб на воеводском и трансграничном уровнях. Такие мероприятия позволяют отработать процедуры на случай происшествия, во время которого одновременно помощь требуется многим людям.

фото PAP

В учениях принимали участие, в частности, подразделения Государственной службы медицинского спасения, Государственной пожарной охраны, полиции, Пограничной службы и Службы охраны железных дорог. К мероприятиям также были привлечены подразделения Добровольной пожарной охраны и другие субъекты, обеспечивающие спасательную операцию.

Симуляция в Медыке позволила отработать процедуры оповещения служб, медицинскую сортировку, организацию помощи на месте происшествия и подготовку пострадавших к транспортировке в больницы. Важным элементом также стала проверка взаимодействия польских спасателей с украинской медико-эвакуационной бригадой.

Учения организовала Воеводская станция скорой медицинской помощи в Перемышле, а соорганизатором выступил маршалок Подкарпатского воеводства.

Как сообщалось, с 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит самые масштабные на сегодняшний день военные учения по развертыванию сил Resolute Reforger 2026.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Франции и Великобритании впервые провели совместные ядерные учения.