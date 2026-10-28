Поліція знайшла чат, де підлітки планували палити будівлі й грабувати магазини у Мілані

Поліція, що розслідує заворушення в Італії 17-18 жовтня, виявила чат з погрозами на адресу правоохоронців та опісля провела обшуки по всій Італії.

Про це пише Euronews, інформує "Європейська правда".

Італійська поліція вилучила в одного з підлітків, яких підозрюють у вчиненні хуліганства під час протестів у Мілані, телефон, де знайшла групу у WhatsApp із понад 230 учасниками. У розмовах йшлося про зброю, ножі, димові шашки та петарди. А також – про плани нападу на правоохоронців, відбирання їхньої зброї, пошкодження поліцейських автомобілів та підпал громадських будівель.

У деяких повідомленнях закликали людей роздобути ножі, палиці та перцевий спрей, а дехто обговорював викрадення автомобілів та напади на підприємства, згадуючи пограбування Gucci чи McDonald’s.

У чаті також згадувалися подальші демонстрації, заплановані на 24 жовтня, які могли перерости в насильство. Зібрана інформація допомогла розпочати загальнонаціональну превентивну операцію.

Так, 24 жовтня в кількох італійських провінціях поліція провела близько 150 обшуків.

Правоохоронці вилучили ножі, сокиру, кастети, прилади для розбивання скла, балаклави тощо.

Нагадаємо, у суботу, 24 жовтня, у кількох великих містах Італії відбулись нові протести проти високої вартості життя. Демонстрація в Мілані минула мирно завдяки значній присутності спецпризначенців та військових, проте у Римі та в Турині відбулися короткочасні сутички з поліцією.

Напередодні в Італії вирішили розширити повноваження поліції та привели війська у стан готовності перед новими хвилями протестів.