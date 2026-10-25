У суботу у кількох великих містах Італії відбулись протести проти високої вартості життя – демонстрація в Мілані минула мирно завдяки значній присутності спецпризначенців та військових, проте у Римі та в Турині відбулися короткочасні сутички з поліцією.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

У Мілані тисячі молодих людей пройшли маршем вулицями, які патрулювали військові, а елітні бутики були забиті дошками. Водночас, пізніше після обіду більшість магазинів вже відкрилися.

Прем’єрка Джорджа Мелоні оголосила про низку заходів, зокрема про направлення до Мілана додаткових 500 військових та посилення покарань для неповнолітніх, які, за даними поліції, становили значну частину учасників насильницьких протестів минулого тижня. Зрештою у Мілані поліція затримала кількох неповнолітніх як превентивний захід.

🇮🇹🚨 MILAN – La brigade " FOUDRE " patrouille dans les rues pour prévenir les PILLAGES et sécuriser les commerces. ⚡👮 La présence policière est renforcée. ⚠️ https://t.co/G7oTZqy2Pe – KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 24, 2026

Молодь у Мілані вигукувала образи на адресу Мелоні та піднімала вгору транспаранти з написами на кшталт "Ні брехні держави". Група протестувальників висипала гній перед будівлею італійського енергетичного регулятора та спалила символічний гігантський рахунок за електроенергію.

500 солдатів, розгорнутих у Мілані, приєдналися до сотень військових, які вже перебували там, надаючи підтримку приблизно 5 тисячам поліцейських та інших співробітників служб безпеки. Влада використовувала спостереження за допомогою дронів, перевірки на залізничних станціях, підрозділи швидкого реагування та онлайн-моніторинг на випадок можливих закликів до насильства.

Багато магазинів, зокрема елітні бутики в міланському модному районі, серед яких Omega, Tiffany та Gucci, забили дошками свої вітрини. Магазин Apple також закрився і залишався закритим навіть тоді, коли інші магазини знову відкрилися.

Безпеку було посилено також у Римі, де влада закрила для відвідувачів елітні торгові вулиці та посилила контроль у окремих районах. Невелика кількість протестувальників намагалася силою прорватися до Колізею, але їх витіснили охоронці.

🔵#Cortei A #Roma forzati gli ingressi del Colosseo: i manifestanti sono entrati. Il cordone delle forze dell'ordine sbarra la strada verso il Circo Massimo. Dalla piazza per i social di Radio1 @elenapababaloni https://t.co/tRI5Du0TbW – Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 24, 2026

Centinaia di giovani in corteo a Roma passano sotto al Colosseo https://t.co/SmaJgbB9QS – Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) October 24, 2026

В інших місцях кілька сотень студентів провели мирну демонстрацію, щоб підкреслити, що вони не є учасниками заворушень. Окремий антивоєнний марш відбувся в центрі Рима. Організатори намагалися дистанціюватися від можливих заворушень, закликаючи учасників не приховувати обличчя та тримати руки на виду.

Однак саме ці учасники маршу на короткий час зіткнулися з поліцією поблизу площі Республіки. Зрештою, протестувальники відступили, коли проти них застосували водомет.

Нагадаємо, 17 жовтня великі міста на півночі Італії охопили антиурядові протести. Найбільші заворушення були у Мілані, де італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів.

Після цього в Італії вирішили розширити повноваження поліції та привели війська у стан готовності.