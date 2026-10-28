Полиция нашла чат, где подростки планировали поджоги и грабежи магазинов в Милане

Полиция, расследующая беспорядки в Италии 17–18 октября, обнаружила чат с угрозами в адрес правоохранителей и провела обыски по всей Италии.

Об этом пишет Euronews, сообщает "Европейская правда".

Итальянская полиция изъяла у одного из подростков, подозреваемых в совершении хулиганства во время протестов в Милане, телефон, в котором обнаружила группу в WhatsApp с более чем 230 участниками. В разговорах речь шла об оружии, ножах, дымовых шашках и петардах. А также – о планах нападения на правоохранителей, отборе их оружия, повреждении полицейских автомобилей и поджоге общественных зданий.

В некоторых сообщениях людей призывали раздобыть ножи, палки и перцовый спрей, а некоторые обсуждали угоны автомобилей и нападения на предприятия, упоминая ограбления Gucci или McDonald’s.

В чате также упоминались дальнейшие демонстрации, запланированные на 24 октября, которые могли перерасти в насилие. Собранная информация помогла начать общенациональную превентивную операцию.

Так, 24 октября в нескольких итальянских провинциях полиция провела около 150 обысков.

Правоохранители изъяли ножи, топор, кастеты, приспособления для разбивания стекла, балаклавы и т. д.

Напомним, в субботу, 24 октября, в нескольких крупных городах Италии прошли новые протесты против высокой стоимости жизни. Демонстрация в Милане прошла мирно благодаря значительному присутствию спецназа и военных, однако в Риме и Турине произошли кратковременные столкновения с полицией.

Накануне в Италии решили расширить полномочия полиции и привели войска в состояние готовности в преддверии новых волн протестов.