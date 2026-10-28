В уряді Молдови відкинули критику проросійської опозиції щодо військової угоди з Україною

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий 28 жовтня прокоментував угоду про військово-технічне співробітництво з Україною, укладену 26 жовтня в Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Міністр відкинув критику опозиції, яка звинуватила владу в порушенні нейтралітету, і наголосив, що документ не передбачає надання прямої військової допомоги, а його головна мета – захист населення та повітряного простору країни.

"Така вже природа опозиції – виступати проти всього, що робиться на благо Молдови, просувати порядок денний Російської Федерації та бажати, щоб наша країна залишалася безпорадною, нездатною відповідати вимогам безпеки в інтересах громадян", – додав Носатий.

За словами міністра, нова угода лише розширює вже наявні рамки взаємодії між Кишиневом і Києвом.

Документ передбачає модернізацію військової техніки, логістику, навчання фахівців, захист критичної інфраструктури, кібероборону та розвиток технологій спостереження за повітряним простором.

"Співпраця в рамках угоди полягатиме в консультаціях, аналізі та обміні техніко-науковою інформацією, спеціалізованою документацією, передовим досвідом і професійними напрацюваннями", – підкреслив Носатий, відкинувши заяви опозиції про спроби втягнути країну у військовий конфлікт.

"Мета партнерства – виключно захист населення та повітряного простору від російських безпілотників та інших небезпек і загроз національній безпеці", – підсумував міністр, наголосивши, що Молдова уклала понад 120 військових договорів з різними країнами, зокрема з Білоруссю та Росією. Базовий договір з Україною Молдова уклала ще в 1993 році, після чого ратифікувала ще 11 двосторонніх угод.

Угоду, укладену в Києві, передадуть до Міністерства закордонних справ, після чого Міністерство оборони розпочне процедуру її ратифікації в парламенті. Носатий запевнив, що текст не є секретним і його повністю опублікують на офіційному сайті законодавчого органу.

Партія соціалістів (ПСРМ) засудила угоду, заявивши, що документ може поставити під загрозу нейтралітет країни та втягнути Молдову у війну між Україною та Росією. Уряд у відповідь закликав ПСРМ відмовитися від "войовничої риторики".

Нагадаємо, що Молдова та Україна уклали 26 жовтня угоду про військово-технічне співробітництво. Документ допоможе країнам обмінюватися досвідом у цій сфері та використовувати технологічні рішення, розроблені й випробувані Україною для захисту повітряного простору.

Як повідомлялося, молдовський прем’єр-міністр Василе Тофан приїздив із робочим візитом до української столиці у понеділок, 26 жовтня.