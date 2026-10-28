Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый 28 октября прокомментировал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной, заключенное 26 октября в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Министр отверг критику оппозиции, обвинившей власти в нарушении нейтралитета, и подчеркнул, что документ не предусматривает оказания прямой военной помощи, а его главная цель – защита населения и воздушного пространства страны.

"Такова уж природа оппозиции – выступать против всего, что делается на благо Молдовы, продвигать повестку дня Российской Федерации и желать, чтобы наша страна оставалась беспомощной, неспособной отвечать требованиям безопасности в интересах граждан", – добавил Носатый.

По словам министра, новое соглашение лишь расширяет уже существующие рамки взаимодействия между Кишиневом и Киевом.

Документ предусматривает модернизацию военной техники, логистику, обучение специалистов, защиту критически важной инфраструктуры, кибероборону и развитие технологий наблюдения за воздушным пространством.

"Сотрудничество в рамках соглашения будет заключаться в консультациях, анализе и обмене технико-научной информацией, специализированной документацией, передовым опытом и профессиональными наработками", – подчеркнул Носатый, отвергнув заявления оппозиции о попытках втянуть страну в военный конфликт.

"Цель партнерства – исключительно защита населения и воздушного пространства от российских беспилотников и других опасностей и угроз национальной безопасности", – подытожил министр, отметив, что Молдова заключила более 120 военных договоров с различными странами, в частности с Беларусью и Россией. Базовый договор с Украиной Молдова заключила еще в 1993 году, после чего ратифицировала еще 11 двусторонних соглашений.

Соглашение, заключенное в Киеве, будет передано в Министерство иностранных дел, после чего Министерство обороны начнет процедуру его ратификации в парламенте. Носатый заверил, что текст не является секретным и будет полностью опубликован на официальном сайте законодательного органа.

Партия социалистов (ПСРМ) осудила соглашение, заявив, что документ может поставить под угрозу нейтралитет страны и втянуть Молдову в войну между Украиной и Россией. Правительство в ответ призвало ПСРМ отказаться от "воинственной риторики".

Напомним, что Молдова и Украина заключили 26 октября соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ поможет странам обмениваться опытом в этой сфере и использовать технологические решения, разработанные и опробованные Украиной для защиты воздушного пространства.

Как сообщалось, молдавский премьер-министр Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в украинскую столицу в понедельник, 26 октября.