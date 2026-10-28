Три країни долучаться до обслуговування ракет PAC-3 до Patriot у новому центрі в Польщі

Німеччина, Нідерланди та Швеція першими долучаться до майбутнього спеціалізованого центру технічного обслуговування ракет PAC-3 до Patriot у Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оборонну компанію Lockheed Martin, якій і належатиме новий центр у Польщі.

Перші три країни-підписанти угоди відіграватимуть важливу роль у ланцюгу постачання ракет, зазначають у компанії.

"Центр технічного обслуговування ракет PAC-3 MMF у Польщі надаватиме підтримку дедалі більшій спільноті членів НАТО, які експлуатують перехоплювачі PAC-3, здійснюючи ремонт, модернізацію, супровід та повторну сертифікацію на місці. Це забезпечить швидке виконання робіт для поповнення запасів та проведення інтегрованих випробувань", – йдеться у повідомленні.

Новий об’єкт буде повністю інтегрований у наявну оборонно-промислову екосистему Польщі, кажуть у компанії. Тут обіцяють створити висококваліфіковані робочі місця та інвестувати в місцеві громади.

"Створення центру закріплює більш серйозні промислові партнерства в Польщі, Німеччині, Нідерландах та Швеції. І ми розширюємо можливості для американських та європейських постачальників, зміцнюємо стійкість ланцюгів постачання по обидва боки Атлантики та інвестуємо в потенціал, що підсилює нашу спільну оборонну промислову базу", – сказав президент компанії Джей Пітман.

Як раніше повідомляли у Польщі, за право розміщення цього об’єкта в Європі змагалися також Німеччина, Нідерланди та Норвегія.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна майже місяць чекає на підпис міністра оборони США Піта Гегсета про передачу ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot та NASAMS.