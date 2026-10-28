Три страны присоединятся к обслуживанию ракет PAC-3 для Patriot в новом центре в Польше

Германия, Нидерланды и Швеция первыми присоединятся к будущему специализированному центру технического обслуживания ракет PAC-3 системы Patriot в Польше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на оборонную компанию Lockheed Martin, которой и будет принадлежать новый центр в Польше.

Первые три страны-подписанты соглашения будут играть важную роль в цепочке поставок ракет, отмечают в компании.

"Центр технического обслуживания ракет PAC-3 MMF в Польше будет оказывать поддержку всё более широкому кругу членов НАТО, эксплуатирующих перехватчики PAC-3, осуществляя ремонт, модернизацию, сопровождение и повторную сертификацию на месте. Это обеспечит быстрое выполнение работ по пополнению запасов и проведению интегрированных испытаний", – говорится в сообщении.

Новый объект будет полностью интегрирован в существующую оборонно-промышленную экосистему Польши, заявляют в компании. Здесь обещают создать высококвалифицированные рабочие места и инвестировать в местные сообщества.

"Создание центра укрепляет более серьезные промышленные партнерства в Польше, Германии, Нидерландах и Швеции. И мы расширяем возможности для американских и европейских поставщиков, укрепляем устойчивость цепочек поставок по обе стороны Атлантики и инвестируем в потенциал, усиливающий нашу общую оборонную промышленную базу", – сказал президент компании Джей Питман.

Как ранее сообщалось в Польше, за право размещения этого объекта в Европе соревновались также Германия, Нидерланды и Норвегия.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина почти месяц ждет подписи министра обороны США Пита Хегсета о передаче ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS.