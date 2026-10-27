Офіційно: центр обслуговування ракет PAC-3 до Patriot постане у Польщі

Заступниця польського міністра оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька повідомила, що в Польщі буде створено центр технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

Про це вона написала в Х, пише "Європейська правда".

Вона назвала рішення про створення такого центру історичним.

За словами заступниці міністра, за право розміщення цього об’єкта в Європі змагалися чотири країни: окрім Польщі – Німеччина, Нідерланди та Норвегія.

"З самого початку ми перебували в постійному контакті з американською стороною. Цей успіх не був очевидним. Це результат багатомісячних переговорів і наполегливої праці всієї команди", – розповіла Собковяк-Чарнецька, яка вела переговори щодо створення центру.

Це рішення також прокоментував міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

"Ми це зробили! Уряд Сполучених Штатів у співпраці з компанією Lockheed Martin оголосив про створення нового центру обслуговування ракет PAC-3 у Польщі! Польща є надійним союзником і надзвичайно важливим місцем на карті світової безпеки. Дякую за підтримку президенту Республіки Польща, дякую моїм колегам та всім, хто з самого початку підтримував цей проєкт. Сьогоднішнє рішення свідчить про те, що, об’єднавшись, ми здатні успішно виконувати навіть найскладніші завдання на благо безпеки нашої батьківщини", – написав він у соціальних мережах.

Як повідомлялося, центр відповідатиме за технічне обслуговування, огляди та підтримання боєготовності ракет, що використовуються країнами НАТО, а не за їхнє виробництво.

Для Варшави ця інвестиція має стратегічне значення, оскільки система Patriot є одним зі стовпів програми протиповітряної оборони "Вісла". Наразі Польща придбала вісім батарей Patriot та ракети PAC-3 MSE. Національний центр міг би скоротити час обслуговування ракет, посилити безпеку поставок та забезпечити польській промисловості компетенції в галузі їхнього технічного обслуговування.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна майже місяць чекає на підпис міністра оборони США Піта Гегсета про передачу ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot та NASAMS.

Перед цим український президент наголосив на потребі розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Patriot.

В інтерв’ю ABC News Зеленський розповів, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до системи Patriot.