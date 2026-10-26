Зеленський: Україна майже місяць очікує на затвердження постачань від США перехоплювачів
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже місяць чекає на підпис міністра оборони США Піта Гегсета про передачу ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot та NASAMS.
Про це президент повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".
Під час наради з міністрами оборони та закордонних справ, а також головнокомандувачем ЗСУ Зеленський доручив їм обговорити з американською стороною постачання засобів протиповітряної оборони.
За словами президента, ведеться робота зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3.
На нараді посадовці також обговорили підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться в листопаді.
"Важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час. Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей", – наголосив Зеленський.
Напередодні український президент наголосив на потребі розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Patriot.
В інтерв’ю ABC News Зеленський розповів, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до системи Patriot.
Днями Зеленський також заявив, що на рівні Міністерства оборони США відбувається затримка у постачанні необхідних Україні ресурсів.