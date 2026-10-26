Зеленський: Україна майже місяць очікує на затвердження постачань від США перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже місяць чекає на підпис міністра оборони США Піта Гегсета про передачу ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot та NASAMS.

Про це президент повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Під час наради з міністрами оборони та закордонних справ, а також головнокомандувачем ЗСУ Зеленський доручив їм обговорити з американською стороною постачання засобів протиповітряної оборони.

За словами президента, ведеться робота зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3.

На нараді посадовці також обговорили підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться в листопаді.

"Важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час. Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей", – наголосив Зеленський.

Напередодні український президент наголосив на потребі розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Patriot.

В інтерв’ю ABC News Зеленський розповів, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до системи Patriot.

Днями Зеленський також заявив, що на рівні Міністерства оборони США відбувається затримка у постачанні необхідних Україні ресурсів.