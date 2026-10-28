Зеленський висловив співчуття у зв'язку з катастрофою потягів в Іспанії

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття Іспанії у зв'язку з катастрофою потягів, яка забрала життя щонайменше 30 людей.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав в Х.

За словами Зеленського, йдеться про шокуючу катастрофу.

"Дуже співчуваємо Іспанії, прем’єр-міністру Педро Санчесу та всьому іспанському народові через трагічне зіткнення потягів у Толедо, внаслідок якого загинули десятки людей і багато зазнали поранень. Шокуюча катастрофа. Наші співчуття всім, хто втратив рідних. Бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, вранці 28 жовтня в іспанській провінції Толедо зіштовхнулися два швидкісні потяги, загинули щонайменше 30 людей.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.