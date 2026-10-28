Зеленский выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Испании

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования Испании в связи с железнодорожной катастрофой, унесшей жизни как минимум 30 человек.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Х.

По словам Зеленского, речь идет о шокирующей катастрофе.

"Мы глубоко сочувствуем Испании, премьер-министру Педро Санчесу и всему испанскому народу в связи с трагическим столкновением поездов в Толедо, в результате которого погибли десятки людей и многие получили ранения. Шокирующая катастрофа. Наши соболезнования всем, кто потерял близких. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – написал Зеленский.

Как сообщалось, утром 28 октября в испанской провинции Толедо столкнулись два скоростных поезда, погибли не менее 30 человек.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.