ЗМІ дізналися попередню причину залізничної катастрофи в Іспанії зі щонайменше 30 загиблими

Попередньою причиною масштабної залізничної катастрофи неподалік іспанського міста Урда в провінції Толедо могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

Про це пише El Pais із посиланням на дані урядових джерел, передає "Європейська правда".

За даними урядових джерел, обставини катастрофи, внаслідок якої загинули щонайменше 30 людей, ще з’ясовують, а остаточні висновки розслідування поки не оприлюднені.

Втім, за попередньою версією, до катастрофи міг призвести збій системи безпеки LZB, яка контролює рух на високошвидкісних залізничних лініях Іспанії. Зазначається, зокрема, що вранці 28 жовтня через несправність близько восьми поїздів зупинилися в районі події.

Після збою диспетчерський центр перейшов на ручне керування і наказав поїздам відновити рух. Водночас поїзд компанії Iryo з причин, які ще належить встановити, залишився на колії.

Як припускають слідчі, диспетчер міг помилково дозволити поїзду AVE, що рухався позаду, продовжити рух, хоча колія залишалася зайнятою. Невдовзі після цього AVE зіштовхнувся з нерухомим поїздом Iryo.

Також урядові джерела побоюються, що масштаби трагедії можуть виявитися більшими, ніж під час катастрофи в Адамусі.

Нагадаємо, у січні в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку.

Внаслідок цього загинули 45 людей.

Розслідування зіткнення поїздів вказувало на наявність тріщин у рейках, що могло призвести катастрофи.

В лютому прем’єр-міністр Педро Санчес заявив, що попри дві масштабні смертельні катастрофи залізнична система країни є безпечною.