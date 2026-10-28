Пентагон оцінив, що витрати США на війну з Іраном зросли до понад $47 млрд

Згідно з даними Пентагону, американські збройні сили на цей час витратили понад 47 млрд доларів на ведення війни в Ірані, що на понад 25% перевищує оцінку Міністерства оборони, оприлюднену в липні.

Про це стало відомо агентству Reuters, передає "Європейська правда".

Остання оцінка Пентагону стосувалася оперативних витрат на ведення війни, причому прогнозована вартість заміни витрачених боєприпасів, використаних у конфлікті, становить понад 29 мільярдів доларів.

Понад 6 мільярдів доларів знадобиться для заміни військової техніки та так званих "втрат платформ", до яких належать втрати літаків і численних безпілотників, знищених під час війни.

Інформація про зростання витрат на війну в Ірані з’явилася в той час, коли республіканці борються з політичними наслідками непопулярного конфлікту напередодні проміжних виборів 3 листопада, які визначать, хто контролюватиме Конгрес протягом наступних двох років.

Вплив війни на світові ціни на енергоносії негативно позначився на підтримці республіканських кандидатів та знизив рейтинг схвалення президента Дональда Трампа.

Згідно з дослідженням Конгресу США, на початок осені рішення президента Дональда Трампа розпочати війну проти Ірану обійшлося американським платникам податків у близько $38 млрд прямих витрат за перші п’ять місяців бойових дій.

Також у звіті наголосили, що війна вичерпала запаси боєприпасів, на відновлення яких може знадобитися п’ять років або більше, що знижує здатність збройних сил реагувати на черговий великий конфлікт. Це перегукується з дослідженням генерального інспектора Пентагону, який заявив, що промислова база не встигає заповнювати дефіцит боєприпасів.