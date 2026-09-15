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Війна з Іраном коштувала США $38 млрд за перші п’ять місяців

Новини — Вівторок, 15 вересня 2026, 21:50 — Уляна Кричковська-Богданова

Згідно з новим дослідженням Конгресу США, рішення президента Дональда Трампа розпочати війну проти Ірану обійшлося американським платникам податків у близько $38 млрд прямих витрат за перші п’ять місяців бойових дій.

Про це у вівторок, 15 вересня, заявило Бюро бюджетного аналізу Конгресу у листі до провідного демократа в Бюджетному комітеті Палати представників Брендана Бойла, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як свідчить дослідження, рішення розпочати війну проти Ірану до початку наступного року призведе до зростання інфляції в США приблизно на 0,5 процентного пункту.

"Ця сума [$38 млрд] відображає витрати на заміну витрачених боєприпасів та обладнання, втраченого в боях, збільшення кількості льотних годин, інші операції та зростання витрат на паливо", – зазначило Бюро бюджетного аналізу Конгресу.

Зазначається, що кожен додатковий місяць конфлікту обійдеться щонайменше у $2–3 млрд. 

"Щомісячні витрати можуть бути ще вищими, якщо насильство ще більше загостриться", – йдеться у звіті.

Також у звіті наголосили, що війна вичерпала запаси боєприпасів, на відновлення яких може знадобитися п’ять років або більше, що знижує здатність збройних сил реагувати на черговий великий конфлікт. Це перегукується з дослідженням генерального інспектора Пентагону, який заявив, що промислова база не встигає заповнювати дефіцит боєприпасів.

"Цей дефіцит стане особливо проблематичним, якщо виникне конфлікт із супротивником, арсенал якого включає велику кількість балістичних і крилатих ракет", – додали у звіті.

Напередодні Трамп стверджував, що Іран "дуже хоче якнайшвидше" укласти угоду. Раніше він заявив, що не шкодує про війну проти Ірану, попри її можливий вплив на успіхи Республіканської партії на виборах.   

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