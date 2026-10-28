Пентагон подсчитал, что расходы США на войну с Ираном выросли до более чем 47 млрд долларов

Согласно данным Пентагона, американские вооруженные силы на данный момент потратили более 47 млрд долларов на ведение войны в Иране, что более чем на 25 % превышает оценку Министерства обороны, обнародованную в июле.

Об этом стало известно агентству Reuters, передает "Европейская правда".

Последняя оценка Пентагона касалась оперативных расходов на ведение войны, причем прогнозируемая стоимость замены израсходованных боеприпасов, использованных в конфликте, составляет более 29 миллиардов долларов.

Более 6 миллиардов долларов понадобится для замены военной техники и так называемых "потерь платформ", к которым относятся потери самолетов и многочисленных беспилотников, уничтоженных во время войны.

Информация о росте расходов на войну в Иране появилась в то время, когда республиканцы борются с политическими последствиями непопулярного конфликта в преддверии промежуточных выборов 3 ноября, которые определят, кто будет контролировать Конгресс в течение следующих двух лет.

Влияние войны на мировые цены на энергоносители негативно сказалось на поддержке республиканских кандидатов и снизило рейтинг одобрения президента Дональда Трампа.

Согласно исследованию Конгресса США, к началу осени решение президента Дональда Трампа начать войну против Ирана обошлось американским налогоплательщикам примерно в 38 млрд долларов прямых расходов за первые пять месяцев боевых действий.

Также в отчете подчеркнули, что война исчерпала запасы боеприпасов, на восстановление которых может потребоваться пять лет или более, что снижает способность вооруженных сил реагировать на очередной крупный конфликт. Это перекликается с исследованием генерального инспектора Пентагона, который заявил, что промышленная база не успевает восполнять дефицит боеприпасов.