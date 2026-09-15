Генінспектор Пентагону заявив про дефіцит боєприпасів через війну з Іраном

Генеральний інспектор Міністерства оборони США заявив, що війна з Іраном призвела до "дефіциту" боєприпасів та перешкод у їхньому поповненні.

Про це йдеться у відповідному звіті, який цитує BBC, пише "Європейська правда".

Така оцінка суперечить заявам президента Дональда Трампа, який неодноразово заперечував, що США зіштовхуються з дефіцитом.

Незалежний наглядовий орган повідомив, що з лютого по червень США витратили на боєприпаси понад $22 млрд, що призвело до "стратегічного дефіциту запасів".

У звіті генерального інспектора заявили про виявлення "вузьких місць у промисловій базі", що гальмують поповнення запасів боєприпасів.

Також там зазначили, що Міністерство оборони наразі працює над "оптимізацією процесів закупівлі та термінів виробництва", щоб усунути дефіцит і "швидко реагувати на надзвичайні ситуації".

У звіті наголосили, що втрати обладнання склали $3,7 млрд, а інші витрати – $7,4 млрд. Загалом, як зазначається, з 28 лютого по 30 червня США витратили на війну $33,4 млрд.

Серед втрат у звіті назвали чотири винищувачі F-15E, надсучасний винищувач F-35 Joint Strike Fighter та 30 безпілотників MQ-9, знищених за "різних обставин".

Повідомлялося, що у липні адміністрація президента США звернулася до Конгресу із запитом на виділення $87,6 млрд на "нагальні потреби", більша частина яких пов’язана з війною США в Ірані.

Наприкінці липня посол США в ООН Майк Волц запевнив, що Сполучені Штати "мають все необхідне" для ведення військової кампанії проти Ірану, попри повідомлення про нестачу певних видів озброєння.