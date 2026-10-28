Лавров зібрався на міністерське засідання G20 у США 30–31 жовтня

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відвідає Атланту 30-31 жовтня, де візьме участь у міністерському засіданні "Групи двадцяти".

Про це повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Лавров очолить російську делегацію на зустрічі, яка передуватиме саміту, на якому американський президент Дональд Трамп очікує свого американського візаві Владіміра Путіна.

"Міністр закордонних справ Сергєй Лавров очолить нашу делегацію на зустрічі міністрів G20 – "двадцятка" зараз засідає під головуванням США, і міністерська зустріч у цьому форматі відбудеться з 30 по 31 жовтня в місті Атланта, США", – сказала Захарова на брифінгу в середу.

Вона зазначила, що більшість організаційних питань, пов’язаних із перебуванням російської делегації в США, "в останній момент вдалося вирішити".

За її словами, "складалося таке враження – особливо, звичайно, це стосується ситуації з видачею посольством США в Москві американських віз російським делегатам, які вирушають на зустріч міністрів закордонних справ "Групи двадцяти", – що не всі у Вашингтоні раді запланованому візиту російської делегації".

"Що стосується змістовної складової робочого процесу, то під час засідання очікується ґрунтовна дискусія щодо широкого кола геополітичних викликів, включаючи конфліктну проблематику, конфронтаційні тенденції, що підривають основи світової економіки. Тобто в даному випадку, звичайно, центральною темою є світова економіка, але не без аналізу тих, у тому числі й насамперед руйнівних тенденцій у геополітиці, які мають місце", – додала представниця МЗС РФ.

За словами Захарової, російська делегація використовує зустріч глав зовнішньополітичних відомств "двадцятки" "для просування російських ідей, спрямованих на зміцнення основ багатополярного світу на основі всієї сукупності принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, поваги до суверенітету країн, розвитку між ними рівноправного та взаємовигідного співробітництва".

Нагадаємо, Сполучені Штати запросили правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з Трампом.

У Кремлі заявили, що Росія "вдячна та цінує це запрошення", й пообіцяли ухвалити рішення щодо участі Путіна пізніше.

17 жовтня Трамп заявив, що не знає, чи приїде Путін на саміт G20 у США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде представлена на найвищому рівні на саміті G20 у Флориді у грудні, якщо надійде відповідне запрошення.