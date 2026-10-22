Зеленський: Україна буде представлена на найвищому рівні на G20 у грудні, якщо запросять

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде представлена на найвищому рівні на саміті G20 у Флориді у грудні, якщо його американський візаві Дональд Трамп запросить її.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, цитує "Європейська правда".

Президент заявив, що США можуть змусити Росію піти на закінчення російсько-української війни, або хоча б на припинення вогню. Водночас він наголосив на необхідності гарантій безпеки для України.

"Все це можливо, коли поруч партнери. При медіації президента Трампа або американських перемовників. Я думаю, що це можливо і можна розраховувати на засідання в Флориді під час G20", – зазначив Зеленський.

Водночас український президент зауважив: "якщо президент Трамп запросить в такий формат Україну – Україна буде там представлена на найвищому рівні".

"Будемо сподіватися, що це можливо. Поки що такого сигналу ми не отримали. Розраховуємо", – додав Зеленський.

Сполучені Штати запросили правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з Трампом.

У Кремлі заявили, що Росія "вдячна та цінує це запрошення", й пообіцяли ухвалити рішення щодо участі Путіна пізніше.

17 жовтня Трамп заявив, що не знає, чи приїде Путін на саміт G20 у США.

А Зеленський розповів, що є ідея організації тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії, зокрема, в Маямі на грудневому саміті G20, проте наразі підтверджень про те, що вона може відбутися, не надходило.