Трамп не знає, чи приїде Путін на саміт G20 у США

Президент США Дональд Трамп поки не знає, чи приїде російський лідер Владімір Путін на саміт G20 у Маямі на запрошення Сполучених Штатів.

Про це Трамп сказав журналістам у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Глава Білого дому заявив, що був би радий бачити російського правителя на саміті у Флориді.

"Не знаю, не знаю, чи він прийде. Звісно, ми були б раді його бачити", – сказав Трамп.

Сполучені Штати запросили правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з президентом Дональдом Трампом.

У Кремлі заявили, що Росія "вдячна та цінує це запрошення", й пообіцяли ухвалити рішення щодо участі Путіна пізніше.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський скептично оцінив рішення США запросити Путіна на саміт лідерів G20 до Маямі, але запевнив, що Варшава не бойкотуватиме цю зустріч.

У президента Польщі заявили, що не можуть собі уявити рукостискання Кароля Навроцького і Путіна на саміті у Маямі.