Лавров собрался на министерское заседание G20 в США 30–31 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Атланту 30–31 октября, где примет участие в министерском заседании "Группы двадцати".

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Лавров возглавит российскую делегацию на встрече, предшествующей саммиту, на котором американский президент Дональд Трамп ожидает своего российского визави Владимира Путина.

"Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит нашу делегацию на встрече министров G20 – "двадцатка" сейчас заседает под председательством США, и министерская встреча в этом формате состоится с 30 по 31 октября в Атланте, США", – сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что большинство организационных вопросов, связанных с пребыванием российской делегации в США, "в последний момент удалось решить".

По её словам, "создавалось такое впечатление – особенно, конечно, это касается ситуации с выдачей посольством США в Москве американских виз российским делегатам, отправляющимся на встречу министров иностранных дел "Группы двадцати", – что не все в Вашингтоне рады запланированному визиту российской делегации".

"Что касается содержательной составляющей рабочего процесса, то в ходе заседания ожидается основательная дискуссия по широкому кругу геополитических вызовов, включая конфликтную проблематику, конфронтационные тенденции, подрывающие основы мировой экономики. То есть в данном случае, конечно, центральной темой является мировая экономика, но не без анализа тех, в том числе и прежде всего разрушительных тенденций в геополитике, которые имеют место", – добавила представительница МИД РФ.

По словам Захаровой, российская делегация использует встречу глав внешнеполитических ведомств "двадцатки" "для продвижения российских идей, направленных на укрепление основ многополярного мира на основе всей совокупности принципов Устава Организации Объединенных Наций, уважения суверенитета стран, развития между ними равноправного и взаимовыгодного сотрудничества".

Напомним, Соединённые Штаты пригласили правителя России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, где он мог бы встретиться с Дональдом Трампом.

В Кремле заявили, что Россия "благодарна и ценит это приглашение", и пообещали принять решение об участии Путина позднее.

17 октября Трамп заявил, что не знает, приедет ли Путин на саммит G20 в США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет представлена на самом высоком уровне на саммите G20 во Флориде в декабре, если поступит соответствующее приглашение.