У США сподіваються, що Путін приїде на саміт G20 у Маямі

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.

Про це він сказав у спілкуванні з журналістами у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо, коментуючи можливість проведення двосторонньої зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля, зазначив, що американська сторона запросила Путіна відвідати саміт "Групи двадцяти" у штаті Флорида.

"Тож ми запросили президента Путіна на цю зустріч. Ми вважаємо, що це для нього нагода поспілкуватися не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами. Ми сподіваємося, що він прийме це запрошення", – заявив держсекретар.

Рубіо додав, що "це було б добре", якщо Трамп і Путін зустрінуться у Маямі.

"Вони вже неодноразово розмовляли телефоном. Я не знаю точної кількості, але з моменту вступу президента на посаду, гадаю, вони спілкувалися щонайменше десять разів. Тож, так, ми залишаємося відкритими до діалогу", – додав посадовець.

Водночас він зазначив, що така зустріч повинна мати конкретну мету та результат.

"Звісно, ідеальним варіантом була б зустріч, яка принесла б конкретний результат. А це значною мірою означає, що попередньо потрібно докласти чимало зусиль. Але якщо ні, то, можливо, якщо президент Путін візьме участь у саміті G20 у грудні, це, безперечно, стане для них нагодою поспілкуватися та обговорити питання", – заявив Рубіо.

Держсекретар США відзначив, що, "щоб вирішувати проблеми, треба зустрічатися з тими, з ким ви не згодні, або з тими, у стосунках з якими можуть виникати певні суперечності".

За даними Bloomberg, Путін, ймовірно, пропустить саміт G20 США за участю президента Дональда Трампа.

Нещодавно стало відомо, що Владімір Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.

Сам Трамп заявляв, що не знає, чи Путін погодиться на тристоронню зустріч із Зеленським у Маямі.