Міністр оборони Естонії анонсував побудову до 150 бункерів у прикордонні з Росією

Міністр оборони Естонії Мартін Херем заявив про плани побудувати в північно-східному повіті Іда-Вірумаа близько 150 бункерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За словами міністра оборони, у рамках створення Балтійського оборонного поясу в Іда-Вірумаа планується побудувати близько 150 бункерів.

"У ході будівництва Балтійського оборонного поясу, наприклад, в Іда-Вірумаа планується розмістити близько 150 бункерів. 100 із них будуть розташовані на державній землі, а близько 50 – на муніципальній або приватній землі", – зазначив Херем.

Він додав, що стосовно бункерів, які будуватимуться на приватних землях, необхідно буде досягти домовленості з їхніми власниками. За словами міністра, у такому випадку рішенням може стати виплата компенсацій за незручності, оренда або придбання землі.

"Але, за моєю інформацією, наразі немає жодних масштабних планів щодо придбання державою ширшого поясу", – додав Херем.

Як повідомлялося, у Фінляндії уже провели часткове укріплення східного кордону за прикладом країн Балтії та Польщі, але масштабні оборонні споруди планують будувати лише у разі нападу.

Нагадаємо, на польсько-російському кордоні польські військові продемонстрували ділянку інженерного загородження, що реалізується в рамках програми "Східний щит".

Перед цим Естонія, Латвія, Литва і Польща повідомили, що звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.