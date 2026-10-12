У Фінляндії готові побудувати масштабні фортифікації на кордоні з Росією

У Фінляндії уже провели часткове укріплення східного кордону за прикладом країн Балтії та Польщі, але масштабні оборонні споруди планують будувати лише у разі нападу.

Про це інформує Yle, повідомляє "Європейська правда".

Фінляндія не почала укріплювати свій східний кордон заздалегідь, як це зробили країни Балтії та Польща. На думку колишнього начальника розвідки Збройних сил Пекки Товері, у Фінляндії особливості місцевості ускладнюють просування ворога, тож напад Росії тут був би більше складним.

"У Фінляндії рельєф місцевості та клімат більше сприяють захиснику, ніж нападнику. Напад на фінській місцевості є досить складним", – сказав військовий.

За словами Товері, Фінляндія підтримувала та розвивала свої можливості з укріплення протягом усього післявоєнного періоду. Останні уроки були винесені з війни в Україні.

Наразі фінські укріплення здебільшого будуються з готових елементів, які просто збираються у заздалегідь обраних місцях. Таким чином укріплення можна швидко звести, якщо цього вимагатиме ситуація.

Нагадаємо, на польсько-російському кордоні польські військові продемонстрували ділянку інженерного загородження, що реалізується в рамках програми "Східний щит".

Перед цим Естонія, Латвія, Литва і Польща повідомили, що звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.