Польські військові продемонстрували фрагмент укріплень "Східний щит" на кордоні з РФ

На польсько-російському кордоні польські військові продемонстрували ділянку інженерного загородження, що реалізується в рамках програми "Східний щит".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Загородження презентували в селі Рутка в гміні Барчани, розташованій в Кентшинському повіті. Його будують в рамках Національної програми стримування та оборони "Східний щит".

фото PAP

Заступник начальника Генерального штабу Війська Польського генерал-лейтенант Станіслав Чоснєк, який був присутній на заході, підкреслив, що Польща, як країна, яка себе поважає, має свої плани підготовки до оборони.

"Безпекове середовище в нашому регіоні значно погіршилося. Ми перебуваємо в стані гібридної війни, і ми діємо на випередження. Ми розпочали оборонні заходи набагато раніше (...). Розширення "Східного щита" вздовж кордону з Росією відбувається в Рутці, але ми робимо те ж саме вздовж кордону з Білоруссю і в районі України", – зазначив він.

Він підкреслив, що інженерне укріплення є найбільш помітним, але "програма "Східний щит" є багатогранною".

Він уточнив, що саме вона передбачає. Вона включає в себе розвідку, попередження, системи протихімічного захисту, системи логістики, військовий захист, мобільність і контрмобільність або, нарешті, підготовку адаптації медичної інфраструктури до потреб збройних сил в цьому регіоні, підкреслив він.

Військові співпрацюють з усіма урядовими установами та органами місцевого самоврядування, а також з міністерствами сільського господарства, інфраструктури або цифровізації.

Він також зазначив, що військові, плануючи інвестиції, не експропріюють власність мешканців.

"Було багато занепокоєння щодо придбання землі. Ми працюємо тут вже рік. Ніяких експропріацій немає. Військові використовують землі державної скарбниці, військові об'єкти або власність органів місцевого самоврядування. Немає жодного випадку, щоб приватна власність була зачеплена", – запевнив генерал.

У заході біля російського кордону також взяв участь голова Військово-інженерного управління генерал-майор Марек Вавжиняк.

"Ми усвідомлюємо, що будь-яке укріплення є лише перешкодою, якщо воно не захищене, тому тут будуються вогневі позиції, укриття для солдатів і вогнева позиція для техніки. При розробці планів ми спираємося на досвід, отриманий в Україні, а також в інших операціях. Ми знаходимося в місці, яке є гарним прикладом того, як інженерне загородження має бути розташоване на місцевості. З одного боку є ліс, а з іншого – болотиста місцевість, що забезпечує елемент протидії мобільності", – додав він.

Він зазначив, що у рамках планування "Східного щита", а також підготовки до його будівництва, військові придбали ділянки у 30 населених пунктах і там вже ведуться роботи. Проведена розвідка у понад 70 населених пунктах та об'єктах.

Нагадаємо, наприкінці минулого року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю почалось.

Постанову про створення "Національної програми стримування і оборони "Східний щит", на реалізацію якої у 2024-2028 роках передбачено 10 мільярдів злотих, польський уряд ухвалив 10 червня минулого року на виїзному засіданні в Білостоці.

Перед цим стало відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.