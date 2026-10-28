Министр обороны Эстонии объявил о строительстве до 150 бункеров в приграничной с Россией зоне

Министр обороны Эстонии Мартин Херем заявил о планах построить в северо-восточном уезде Ида-Вирумаа около 150 бункеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По словам министра обороны, в рамках создания Балтийского оборонного пояса в Ида-Вирумаа планируется построить около 150 бункеров.

"В ходе строительства Балтийского оборонного пояса, например, в Ида-Вирумаа планируется разместить около 150 бункеров. 100 из них будут расположены на государственной земле, а около 50 – на муниципальной или частной земле", – отметил Херем.

Он добавил, что в отношении бункеров, которые будут строиться на частных землях, необходимо будет достичь договоренности с их владельцами. По словам министра, в таком случае решением может стать выплата компенсаций за неудобства, аренда или приобретение земли.

"Но, по моей информации, пока нет никаких масштабных планов по приобретению государством более широкой полосы", – добавил Херем.

Как сообщалось, в Финляндии уже провели частичное укрепление восточной границы по примеру стран Балтии и Польши, но масштабные оборонительные сооружения планируют строить только в случае нападения.

Напомним, на польско-российской границе польские военные продемонстрировали участок инженерного заграждения, создаваемого в рамках программы "Восточный щит".

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша сообщили, что обратятся к Европейскому Союзу за финансированием строительства сети бункеров, заграждений, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.