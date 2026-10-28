У Фінляндії запрацює нова система оповіщення про небезпеку

З листопада у Фінляндії запрацює система FI-Alert, яка дасть змогу надсилати сповіщення про небезпеку на телефони всіх мобільних операторів у певній зоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінське Міністерство внутрішніх справ.

Нова система FI-Alert базується на технології, що дозволяє надсилати сповіщення про небезпеку на телефони всіх мобільних операторів у певній зоні.

Система працює зі смартфонами 4G та 5G. Для використання FI-Alert не потрібно завантажувати додаток або реєструватися.

Попередження про небезпеку, яке надійшло на ваш телефон, відображається на екрані як окреме повідомлення.

Це попередження виглядає та звучить інакше, ніж звичайне SMS.

Одержувач почує попередження про небезпеку, навіть якщо його смартфон перебуває в беззвучному режимі.

Нещодавно польський прем’єр Дональд Туск анонсував масштабну програму цивільної оборони та захисту населення на $26 млрд.

Також Польща готує закон про так званий "передвоєнний стан", який має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час.