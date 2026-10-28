В Финляндии заработает новая система оповещения об опасности

С ноября в Финляндии заработает система FI-Alert, которая позволит отправлять оповещения об опасности на телефоны всех мобильных операторов в определенной зоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финское Министерство внутренних дел.

Новая система FI-Alert основана на технологии, позволяющей отправлять оповещения об опасности на телефоны всех мобильных операторов в определенной зоне.

Система работает со смартфонами 4G и 5G. Для использования FI-Alert не нужно скачивать приложение или регистрироваться.

Предупреждение об опасности, поступившее на ваш телефон, отображается на экране как отдельное сообщение.

Это предупреждение выглядит и звучит иначе, чем обычное SMS.

Получатель услышит предупреждение об опасности, даже если его смартфон находится в бесшумном режиме.

Недавно польский премьер Дональд Туск анонсировал масштабную программу гражданской обороны и защиты населения на 26 млрд долларов.

Также Польша готовит закон о так называемом "предвоенном состоянии", который должен определить правила действий в ситуации, когда страна формально еще не находится в состоянии войны, но уровень угрозы уже значительно выше, чем в мирное время.