Польща готує закон про "передвоєнний стан"

Польща готує закон про так званий "передвоєнний стан", який має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio.

У разі введення такого стану військові мають отримати більше свободи реагування на загрози.

"Визначити цей стан "війни – не війни", з яким ми маємо справу і якого в нормативно-правових актах ніде не існує. Раніше міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш завжди використовував поняття "гібридна війна", а тепер говорить про "передвоєнний стан". І як би ми це не називали, безумовно, потрібно визначити, що ми маємо на увазі під цим станом і які обмеження у зв’язку з цим будуть скасовані, щоб військові могли діяти ефективно", – заявив генерал Роман Полько.

Підготовлений закон має посилити оборонні спроможності, покращити взаємодію збройних сил зі службами, відповідальними за внутрішню безпеку, а також адаптувати чинні правила до сучасних загроз – передусім гібридних, кібернетичних і пов’язаних із дезінформацією.

Законопроєкт передбачає можливість швидшого перекидання військ, узгодження Плану оборонного реагування з документом НАТО – NATO Response System, – а також кращу підготовку інфраструктури до дій збройних сил.

Також планують збільшити кількість підрозділів у системі постійного оборонного чергування, а систему навчань, тренувань і курсів адаптувати до нової ситуації.

Нові правила можуть потрапити на стіл президента Польщі вже протягом кількох тижнів.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив підготовку законопроєкту про готовність країни на випадок війни.

Нагадаємо, Польща з 1 жовтня змінює свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.