Єврокомісія схвалила план Угорщини щодо отримання оборонних позик на 5,4 млрд євро

Європейська комісія схвалила заявку Угорщини на оборонний кредит у розмірі 5,4 мільярда євро у рамках програми ЄС SAFE, завершивши перший раунд розподілу коштів в межах цього інструменту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Угорщина спочатку подала заявку на кредит в розмірі 16 мільярдів євро в рамках програми SAFE, однак пізніше змінила свої плани і, зрештою, використає трохи більше ніж третину цієї суми.

За словами речника Єврокомісії Томи Реньє, угорський план на 5,4 млрд євро був схвалений останнім.

Він також зазначив, що в рамках програми SAFE з початкових 150 мільярдів євро залишиться доступним для використання трохи більш як 21 мільярда євро.

Державам-членам ЄС буде запропоновано висловити свою зацікавленість в отриманні додаткових або нових позик до грудня, після чого Єврокомісія оцінить нові національні запити.

Такі країни, як Ірландія, які не взяли участі у першому раунді розподілу кредитів SAFE, висловили зацікавленість у потенційній участі в наступному раунді.

Загалом 19 держав ЄС подали заявки на отримання кредитів за програмою SAFE для стратегічних оборонних інвестицій на загальну суму 129 мільярдів євро.

SAFE є ключовим елементом плану Європейської Комісії ReArm Europe 2030, метою якого є пришвидшення замовлень, забезпечення безпеки ланцюгів поставок та стимулювання виробництва шляхом підтримки країн в об'єднанні закупівель пріоритетних можливостей.

Це включає, серед іншого, боєприпаси, системи боротьби з безпілотниками, протиповітряну оборону, військову мобільність та засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше в Європейській комісії повідомляли про плани виділити близько 20 млрд євро невикористаних кредитів за програмою SAFE для оголошення конкурсу оборонних проєктів для ЄС та України.

Польщу і ще частинку країн ЄС заскочили зненацька слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про наміри використати залишок коштів програми SAFE для створення окремої програми спільних проєктів з українськими компаніями.