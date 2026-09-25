Угорщина скоротила свій запит за оборонною програмою SAFE з 16 до 5,4 млрд євро

Європейська комісія повідомила, що Угорщина планує залучити 5,4 млрд євро кредиту з оборонної фінансової програми ЄС SAFE замість запланованих раніше 16 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HVG.

Угорський уряд уже повідомив остаточну суму і найближчим часом має подати оновлений план.

У межах програми SAFE (Security Action for Europe) Європейський Союз надає державам-членам кредитне фінансування на пільгових умовах на загальну суму 150 млрд євро для фінансування оборонних інвестицій.

Спочатку Угорщина претендувала на 16 млрд євро, але тепер планує використати трохи більше ніж третину цієї суми.

Речник Єврокомісії Тома Реньє на брифінгу заявив, що держави-члени самі вирішують, який обсяг кредиту хочуть залучити, а Єврокомісія не скорочує доступні їм суми.

Не лише Угорщина, а й інші уряди вирішили не використовувати весь доступний їм кредитний ліміт. Тому Єврокомісія планує ще цього року оголосити новий конкурс, у межах якого держави-члени зможуть претендувати на кошти, що залишилися. Оголосити його мають саме у 2026 році, інакше невикористані суми можуть бути втрачені.

Останніми днями міністр оборони Угорщини Ромулус Русін-Сенді заявляв, що рішення про використання кредиту SAFE слід ухвалювати з урахуванням спроможності угорської економіки, оскільки ці кошти є кредитом, який доведеться повертати.

Раніше стало відомо, що Польщу і ще частинку країн ЄС заскочили зненацька слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про наміри використати залишок коштів програми SAFE для створення окремої програми спільних проєктів з українськими компаніями.

Польща раніше заявила про зацікавленість у використанні додаткових коштів за програмою SAFE, які не використають інші держави.